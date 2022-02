Susanna Zaccaria nuova presidente della Casa delle donne per non subire violenza di Bologna

Il 2022 della Casa delle donne di Bologna si apre con la nomina di Susanna Zaccaria a presidente. Una nomina che rappresenta un ritorno a pieno titolo all’interno della Casa delle donne per Susanna, dopo anni di impegno politico all’interno delle istituzioni durante i quali il rapporto con la Casa delle donne e l’impegno comune al contrasto alla violenza di genere non si sono mai interrotti. “Metterò tutto il mio impegno e l’esperienza maturata – promette Susanna Zaccaria – per fare in modo che la Casa delle Donne possa continuare ad ampliare la propria attività, consolidando servizi e progetti, mantenendo fermo il proprio importante ruolo nonostante questi anni di grave incertezza e forte aumento della violenza di genere, nella consapevolezza che l’associazione costituisce un punto di riferimento per i cittadini e le cittadine di Bologna”.

Casa delle donne per non subire violenza