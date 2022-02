Crevalcore per la pace: presidio in piazza Malpighi organizzato dall’ANPI

La tensione ai confini dell’Ucraina ad opera della Russia, col passare delle ore, sta peggiorando sempre più. Il rischio che inizi una guerra sembra si stia trasformando in una certezza.

Riteniamo doveroso non rimanere indifferenti nello spirito dell’articolo 11 della nostra Costituzione che recita: ”L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni.

”Chiediamo a tutte le Istituzioni, le associazioni, le organizzazioni sindacali, le comunità religiose, le forze politiche e la cittadinanza a mobilitarsi per dire insieme NO ALLA GUERRA!

Mercoledì 16 febbraio ore 20.45 presidio in piazza Malpighi (evento organizzato da ANPI Crevalcore).

*Invitiamo tutti a partecipare sotto l’unica bandiera che deve vederci uniti: quella della Pace.

