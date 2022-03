Al via la nuova LepidaTV, piattaforma on demand che racconta l’Emilia-Romagna

È on line la nuova LepidaTV (www.lepida.tv), piattaforma on demand che raccoglie e mette a disposizione degli utenti circa 8mila video e un palinsesto quotidiano in diretta streaming.

Moltissimi i titoli da segnalare sull’on demand:

‘Artigiani, ribelli, sognatori’, web serie che racconta la via Emilia con le parole, fra gli altri, della poetessa Mariangela Gualtieri , del fotografo Nino Migliori , di Gianluca Farinelli in questa terra di cinema o di Vinicio Capossela;

, del fotografo , di in questa terra di cinema o di ‘Humans of Emilia-Romagna’, sequenza di ritratti di donne e uomini che con le loro scelte di vita spiegano perfettamente valori e radici della nostra regione;

il film-documentario di Filippo Vendemmiati sul caso di Federico Aldrovandi , ‘E’ stato morto un ragazzo’, e una conversazione fra lo stesso giornalista-autore e Franco Grillini sul film ‘Let’s Kiss’;

sul caso di , ‘E’ stato morto un ragazzo’, e una conversazione fra lo stesso giornalista-autore e sul film ‘Let’s Kiss’; Stefano Accorsi che narra le città d’arte, le bellezze e la Data Valley dell’Emilia-Romagna, Paolo Cevoli lungo la strada di Dante;

che narra le città d’arte, le bellezze e la Data Valley dell’Emilia-Romagna, lungo la strada di Dante; una selezione di documentari dell’associazione D.E-R Documentaristi Emilia-Romagna : da Paolo Rumiz lungo il Grande Fiume, il Po, alla voce narrante di Ivano Marescotti che ripercorre l’esperienza di Giuseppe Dozza , sindaco di Bologna nel secondo dopoguerra;

dell’associazione : da lungo il Grande Fiume, il Po, alla voce narrante di che ripercorre l’esperienza di , sindaco di Bologna nel secondo dopoguerra; le ricette di Casa Artusi e la Food Valley;

e la Food Valley; le immagini della Motor Valley.

E ancora, webserie, rubriche, campagne di comunicazione e tutti i video che raccontano il territorio, le persone e i servizi della Regione, dalla cultura al turismo, dal territorio ai giovani, dai diritti alla memoria.

Il progetto, realizzato da Regione Emilia-Romagna con Lepida S.c.p.A, offre un servizio online e mobile responsive – disponibile anche su smart tv, tablet e smartphone – completamente rinnovato nell’aspetto grafico e nelle sue componenti informative, di facile fruizione e pienamente aderente ai principi di accessibilità.

