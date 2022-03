L’8 marzo ad Anzola e Crevalcore

Anzola dell’Emilia

Venerdì 11 marzo, alle ore 20.30, all’interno della Sala Polivalente della Biblioteca (Piazza Giovanni XXIII 2), spettacolo “Donne e libertà” da un’elaborazione delle donne frequentanti il laboratorio “Forza Viva”, diretto da Lina della Rocca, attrice e regista del Teatro Ridotto. Con Lina della Rocca, Tiziana Cannone, Antonella De Francesco, Piera Delena Arcangela, Adalgisa Riccioni e Ivana Zioni. Musiche Alessandro Gheri, Pasquale Imperatore e Floriano Roffi e con la partecipazione straordinaria di Giulia Marchesini, vice sindaca del Comune di Anzola.

Per prenotarsi contattare la biblioteca.

Sabato 12 marzo, alle ore 18.30, Sala Polivalente della Biblioteca (Piazza Giovanni XXIII 2), è in programma “Quadro di donna”, saggio degli allievi di canto e musical del Centro Culturale Anzolese. Lo spettacolo è incentrato sulla figura femminile nelle sue sfaccettature. Insegnanti Sandra Mongardi ed Elena Carlini.

Per prenotarsi telefonare al 3387348133.

Crevalcore

Domenica 13 marzo, ore 17, Centro socio Culturale (via Caduti di Via Fani 302) donazione della serigrafia a Associazione Mondo Donna e presentazione del progetto “Insieme per il benessere nei luoghi di lavoro” promosso da UDI Bologna, letture collettive e musica con Elle Trio.

Durante il mese di marzo saranno inoltre disponibili, a cura della Biblioteca comunale, letture dedicate al tema.