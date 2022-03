L’8 marzo di Coopservice: donne e api, un’alleanza per la vita

In occasione della Giornata della Donna 2022, Coopservice lancia un progetto di ripopolamento del territorio e dell’ambiente con api da miele. Una iniziativa che vuole rappresentare un’occasione di sensibilizzazione, ma anche un concreto contributo alla salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi, ovvero delle condizioni che rendono possibili la vita sulla Terra.

Il progetto prevede il posizionamento di 12 arnie su una porzione di terreno della sede centrale (un’area a ridosso dei campi in località Pratofontana a Reggio Emilia), ed è attuato in partnership con la società Opus Apis, che si occuperà dell’allevamento e del mantenimento delle famiglie di insetti.

Il nome dell’iniziativa, “Donne e Api: una alleanza per la vita”, richiama un’affinità costitutiva tra protagonisti e promotori: da una parte le api mellifere con la loro tipica struttura sociale matriarcale e l’iper-operosità delle api operaie; dall’altra un’azienda come Coopservice che si caratterizza per un assetto in cui il 52% dei 16.804 lavoratori è di genere femminile.

Le arnie saranno posizionate nel mese di aprile (in modo che con l’inizio della stagione primaverile le api possano trovare di che nutrirsi), ma da subito verrà lanciato un ulteriore messaggio per la salvaguardia del pianeta, che Coopservice affida ad una cartolina, realizzata in carta piantabile, biodegradabile e contenente semi, dalla quale potranno nascere bellissimi fiori di campo. Un approccio ‘green’ che richiama l’impegno della cooperativa per l’ambiente e che si ricollega ai valori di apicoltura biologica ed apicoltura etica, con specifica attenzione al benessere delle api, che contraddistinguono l’attività di Opus Apis.

L’area delle arnie verrà recintata e segnalata. Nel progetto sono previste anche visite didattiche, organizzate insieme ad Opus Apis, per sensibilizzare bambini, ragazzi e adulti sull’importanza delle api per il territorio e far conoscere l’incredibile contributo offerto dall’apicoltura alla tutela dell’ecosistema e della biodiversità.

Silvestro Ramunno