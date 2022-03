Da Crevalcore alla Romania per soccorrere una famiglia ucraina in fuga

Lo scorso 4 marzo tre volontari della Pubblica Assistenza sono partiti da Crevalcore alla volta della Romania (Iasi), esattamente al confine con la Moldavia, per recuperare una famiglia, madre e quattro figli di cui tre piccoli, in fuga dall’Ucraina.

I tre, Marco Martelli (sindaco di Crevalcore), Federico Ghelfi (consigliere comunale) e Antonio Cardiello, hanno risposto all’appello lanciato dalla nonna dei piccoli, residente a Crevalcore, preoccupata per l’evacuazione della famigliola dallo scenario di guerra ucraino.

E così, dopo aver percorso 1700 km in macchina senza sosta, nella giornata di ieri i tre volontari hanno potuto raggiungere la famiglia, madre, figlia 15enne e tre bambini al di sotto dei 5 anni, che nel frattempo era riuscita ad attraversare il territorio moldavo.

“Ci sono emozioni che non si possono descrivere, e questa è una di quelle” le prime parole del sindaco.