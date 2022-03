Persiceto: pronti all’accoglienza profughi dall’Ucraina

In attesa che venga messa a punto a livello nazionale una rete territoriale che servirà ad accogliere i profughi ucraini, anche il Comune di Persiceto si sta preparando a rendere possibile sul proprio territorio tale accoglienza. A livello metropolitano questa sarà gestita dalle Prefetture d’intesa con gli Enti Locali, sia attraverso la rete dei Cas (Centri di accoglienza straordinaria) sia tramite un piano definito dall’Agenzia regionale di Protezione civile.

“In primo luogo – dichiara il sindaco Lorenzo Pellegatti – il Comune si rende disponibile a raccogliere donazioni in denaro dei cittadini, che come amministrazione ci impegniamo ad utilizzare per l’assistenza e l’aiuto ai profughi provenienti dall’Ucraina. Per quanto riguarda l’accoglienza, ci attiveremo tramite i Centri straordinari, il sistema di integrazione e il Piano di Protezione Civile, ma ricordiamo anche la possibilità di ospitare profughi in abitazioni private. Questo tipo di accoglienza va segnalata alla Questura tramite la compilazione di apposito modulo. Come Comune ci mettiamo a disposizione per raccogliere e censire eventuali disponibilità di privati. Per quanto riguarda la raccolta di beni da inviare abbiamo invece avuto indicazioni dalla Prefettura di Bologna e dalla Regione Emilia-Romagna di attendere l’elenco esatto delle necessità e dei luoghi dove effettuare la raccolta e lo stoccaggio, per evitare prodotti non necessari e organizzare al meglio le spedizioni. I Dipartimenti di Sanità Pubblica prenderanno in carico le persone in arrivo per sottoporle a screening anti Covid. I profughi potranno accedere alla cure e alle prestazioni sanitarie rivolgendosi all’Ausl”.

Per fare donazioni sul conto corrente comunale, che siano destinate all’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina, è preferibile utilizzare il portale PagoPA del Comune di San Giovanni in Persiceto. Per eseguire il versamento, digitare il collegamento sangiovanniinpersiceto.comune.plugandpay.it, scorrere la videata verso il basso e selezionare la voce “Pagamento Spontaneo”, scorrere la videata verso il basso e selezionare la voce “Donazioni”, indicare la causale “Ucraina Emergenza Profughi” e l’importo della donazione, riportare i dati anagrafici e selezionare “Paga Ora”. Infine seguire le successive indicazioni per completare il pagamento. In caso non si possa effettuare il versamento tramite PagoPA è possibile rivolgersi all’Urp del Comune per modalità alternative (n. verde 800.069678).

Le segnalazioni di disponibilità ad accogliere profughi in abitazioni private possono essere inoltrate al Comune tramite pec scrivendo a comune.persiceto@cert.provincia.bo.it, rivolgendosi allo sportello Urp o seguendo le istruzioni che saranno pubblicate a breve sul sito web comunale. In caso invece di ospitalità in essere va data comunicazione alla Questura compilando il presente modulo e inviandolo all’indirizzo mail immig.quest.bo@pecps.poliziadistato.it

I Dipartimenti di Sanità Pubblica prenderanno in carico le persone in arrivo per sottoporle a screening anti Covid indipendentemente dallo stato vaccinale. I profughi potranno accedere alle cure e alla prestazioni sanitarie necessarie rivolgendosi all’Ausl per il rilascio del codice STP a validità 6 mesi su tutto il territorio nazionale.

Ufficio Stampa Comune di San Giovanni in Persiceto