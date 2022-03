Sant’Agata, inaugurazione della nuova biblioteca dedicata ai bambini dai 5 ai 10 anni

Lunedì 28 marzo, alle ore 11, si svolgerà presso le Scuole Suor Teresa Veronesi, P.zza della Vittoria 4 – S. Agata Bolognese, l’inaugurazione della nuova biblioteca Neverending stories dedicata ai bambini dai 5 ai 10 anni realizzata per raccontare, giocare e leggere in lingue inglese.

Neverending stories: books for, with and by kids, sorgerà in uno spazio situato all’interno del cortile della scuola Suor Teresa Veronesi. I bambini potranno recarsi nella piccola biblioteca due sabati al mese per prendere in prestito i libri consigliati da una teacher che parlerà loro solo in lingua inglese.

Il progetto conta anche sulla collaborazione della Biblioteca per ragazzi Giannino Stoppani, che curerà momenti di formazione per genitori ed insegnanti.

Da aprile saranno realizzati i primi laboratori rivolti ai bambini.

All’inaugurazione interverranno:

Umberto Tossini – Chief Human Capital Officer Automobili Lamborghini s.p.a.

Giuseppe Vicinelli – Sindaco Sant’Agata Bolognese

Don Gabriele Porcarelli – Presidente Fondazione Ritiro S. Pellegrino

Carlotta Garuti – Coordinatrice didattica Scuole Suor Teresa Veronesi S. Agata Bolognese