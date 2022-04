Calderara, nono appuntamento per la rassegna di Teatro Spazio Reno

Prosegue sabato 2 aprile Andiamo a teatro?, la rassegna invernale del Comune di Calderara, con una serata speciale in collaborazione con l’Ecofesta. Sul palco del Teatro Spazio Reno alle ore 21 andrà in scena Tarzan ragazzo selvaggio, una versione “nuda e cruda”, senza le mediazioni fatte nel tempo dal cinema, liberamente ispirata a Tarzan of the Apes di Edgar Rice Burroughs. Lo spettacolo sostiene Survival International, il movimento mondiale per i popoli indigeni, e la sua campagna per un nuovo modello di conservazione, efficace e rispettoso dei popoli indigeni, contro la conservazione colonialista che ruba la terra ai popoli nativi che la custodiscono e la abitano da sempre. I valori che trasmette si inquadrano perfettamente in quelli che sono alla base dell’Ecofesta di Calderara (26 marzo-2 aprile), di cui lo spettacolo fa parte e costituisce il gran finale.

Tarzan ragazzo selvaggio, uno dei 7 spettacoli della rassegna dedicata a bambini e ragazzi, è consigliato a un pubblico dagli 8 anni in su. Di seguito maggiori dettagli sulla serata, quindi un focus sulla rassegna e le info sulle prenotazioni e l’accesso a teatro.





Sabato 2 aprile – ore 21

Tarzan ragazzo selvaggio

di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia

spettacolo per bambini a partire dagli 8 anni e per adulti

molto liberamente ispirato a Tarzan of the Apes di Edgar Rice Burroughs

con Luigi D’Elia

spazio scenico Deni Bianco e Luigi D’Elia

regia di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia

Esistono pochi casi reali di bambini cresciuti da soli nella natura o allevati dagli animali. Le loro storie si perdono nel tempo tra cronaca e leggenda, tra sogno e realtà, ma qui abbiamo il dono del teatro che fa esistere per un’ora nel rito antico e carnale del racconto, del corpo dell’attore e del respiro del pubblico, la storia di un bambino rimasto orfano nella foresta del Congo e cresciuto volando da un albero all’altro come le scimmie. Tarzan era lo strano verso che facevano le scimmie per chiamarlo o indicarlo. Che nella loro lingua, perché ogni animale ha una sua lingua e un suo canto, voleva dire pelle bianca. Questo spettacolo, nato durante la più importante crisi sanitaria e ambientale del nostro tempo, racconta la sua storia, nuda e cruda, senza nessuna concessione alle promesse degli adulti e del progresso, con il più grande amore per il mistero intoccabile della crescita, dell’umano e della nostra Terra. Tarzan ragazzo selvaggio si libera della tradizione hollywoodiana, non ci sono alligatori uccisi dopo lunghe e pericolose nuotate, Cita non esiste, e il rapporto con Jane è molto più complicato.

Lo studio degli equilibri della natura, la foresta di notte, la nostra relazione con la Terra sono stati per gli autori una compagnia preziosa durante questo lungo tempo sospeso: così è nato il nuovo spettacolo di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia, che dopo Zanna Bianca tornano davanti a un pubblico di ragazzi, un po’ più disincantati, ancora più realisti e con la testarda convinzione che ragazzi e adulti possano trovarsi insieme a vivere storie vere e selvagge senza nessuno sconto, senza paracadute e buonismi, senza compromessi.

Biglietti

Bambini e over 65 €5,00

Adulti €8,00

Riduzioni €7,00 Soci Coop Alleanza 3.0, Younger Card, Carta DOC

Info e prenotazioni

Teatro Spazio Reno

tel. 051.722700

teatrospazioreno@comune.calderaradireno.bo.it

È possibile prenotare anche presso: