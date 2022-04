Carnevale Persiceto, l’Associazione diffida chiunque dal pubblicare comunicazioni interne

Oggi sono state pubblicate informazioni di esclusivo uso interno in un gruppo Facebook di San Giovanni in Persiceto. L’Associazione Carnevale Persiceto non ha mai autorizzato la pubblicazione dì queste informazioni che hanno causato incomprensioni e notevoli disagi nelle persone e negli enti che stanno organizzando il Carnevale 2022. L’Organo di Amministrazione dell’Associazione diffida chiunque dal pubblicare comunicazioni interne che non siano state rese pubbliche dall’associazione stessa o da altri enti o soggetti autorizzati.

dalla pagina Fb Associazione Carnevale Persiceto