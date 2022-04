Città Metropolitana, un’indagine telefonica sulla qualità del servizio di Trasporto Pubblico Locale

La Città metropolitana, come ogni anno (fatta eccezione per il 2021 a causa dell’emergenza pandemica), ha commissionato un’indagine campionaria telefonica (CATI) sulla qualità attesa e percepita del servizio di Trasporto Pubblico Locale, rivolta alla popolazione e agli abbonati del territorio metropolitano bolognese.

Dal 5 aprile al 14 maggio 2022 saranno realizzate due indagini sul bacino metropolitano di Bologna riguardanti le abitudini di mobilità individuali e la qualità attesa e percepita del trasporto pubblico locale rivolte a cittadini (2.000 casi) e abbonati (limitatamente alla sola customer satisfaction su 400 casi), finalizzate alla definizione e al monitoraggio dei piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), con l’obiettivo di verificare l’efficacia e l’efficienza del sistema di mobilità.

Le indagini 2022, progettate e seguite dal Servizio Studi e Statistica per la programmazione strategica, in collaborazione con SRM – Servizio reti e mobilità (tramite la sottoscrizione di una convenzione), saranno strutturate in continuità con le edizioni precedenti, sia in termini di contenuti che di modalità operative di raccolta dei dati. L’impossibilità a operare in presenza nella propria struttura demoscopica, ha portato all’esternalizzazione della sola fase di raccolta dati (le interviste telefoniche), che sarà realizzata dall’istituto di ricerca IZI S.p.A. di Roma.

