Incidente nella notte nella frazione di Crevalcore, a Bevilacqua.

Due giovani stranieri, mentre percorrevano con l’automobile via Riga, per cause in corso di accertamento hanno sfondato con il loro veicolo il muro di cinta del locale cimitero. Ingenti i danni, oltre al muro perimetrale nell’impatto sono state danneggiate diverse lapidi.