Kinder Ferrero, l’azienda richiama alcune tipologie di prodotti

Verifica come riconoscere i prodotti provenienti dallo stabilimento di Arlon (Belgio) coinvolti nel richiamo.

I prodotti soggetti a richiamo sono Kinder Sorpresa x 6 “Pulcini”, Kinder Sorpresa Maxi 100g “Puffi” e “Miraculous” e Kinder Schoko-Bons 125g e 46g .

Controlla se il tuo prodotto è coinvolto verificando il lotto sulla confezione (sul retro della confezione e nel caso del prodotto Kinder Sorpresa x 6 «Pulcini» sul singolo Ovetto), come indicato nell’immagine sopra riportata a titolo di esempio.

Ogni prodotto riporta il lotto attraverso un codice che inizia per L.

I prodotti da non consumare sono tutti quelli che hanno le diciture evidenziate come in immagine (RZ – LZ – R03 –L03).

Per Ferrero, la sicurezza alimentare e la qualità sono valori imprescindibili. Se individui uno di questi codici, ti preghiamo di non consumare il prodotto e di contattare il Servizio Consumatori compilando il form di contatto presente sul sito https://www.ferrero.it/servizio-consumatori o chiamando il numero verde 800 90 96 90.

