15 maggio a Crevalcore e Sant’Agata “Bimbimbici” con FIAB Terre d’Acqua

Con l’avvento della primavera tornano a farsi più frequenti le iniziative di FIAB Terre d’Acqua che per il mese di maggio propone tre simpatiche iniziative, pedalando all’aria aperta.

Domenica 15 maggio ritorna, in concomitanza con l’iniziativa nazionale per promuovere la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi, “Bimbimbici”.

Una prima pedalata si svolgerà a Crevalcore, con partenza alle ore 9 da piazzale Parco Nord e si concluderà presso la Paratoia del Ponte Guazzaloca, in località Bevilacqua, con visita guidata e merenda offerta dal Consorzio della Bonifica Burana. Per l’occasione il brand di abbigliamento Roberto Collina ha realizzato le t-shirt della manifestazione. L’evento, organizzato dal Comune di Crevalcore in collaborazione con i volontari di FIAB Terre d’Acqua, vede il coinvolgimento anche di Auser, Moto Club di Crevalcore, Pubblica Assistenza di Crevalcore, Young Umarells.

La seconda pedalata, sempre domenica 15 maggio, prevede un breve percorso per raggiungere Cascina Maggi a mbi Bolognese, una giovane azienda agricola che accoglierà i giovani ciclisti, ma anche i più grandi, nella propria fattoria dove si potrà far visita agli animali e trascorrere un piacevole pomeriggio con giochi organizzati.

Partenza alle ore 15 da Piazza del Popolo a San Giovanni in Persiceto e dalle 15:45 da Piazza dei Martiri a Sant’Agata Bolognese. Arrivo previsto a Cascina Maggi per le ore 16. Evento gratuito.

Iniziativa con il patrocinio dei Comuni di San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese.