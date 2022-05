Padulle, ritorna il “Maggio in festa” a Casa Largaiolli

Dal 13 al 15 e dal 20 al 22 maggio si rinnova l’appuntamento con la “Sagra del tortellone e della carne alla griglia”, la grande festa di Villa Largaiolli in località Padulle di Sala Bolognese. Come ogni anno il “Maggio in festa”, momento gastronomico per eccellenza che viene proposto il secondo e terzo week end di maggio, è organizzato dall’associazione “Volontariato di Protezione Civile di Sala Bolognese”.

La festa, situata all’interno della golena del fiume Reno, offre spettacoli gratuiti, il campo scuola della Protezione Civile per i più piccoli, lo spazio bimbi, i mercatini, il ristorante al coperto con tortelloni fatti in casa, gramignone, carne alla brace, borlenghi, crescentine e piatti vegetariani.

Elenco spettacoli musicali: venerdì 13 Rodeo Fish Band (country music); sabato 14 Allegri Vagabondi (Nomadi Tribute Band); domenica 15 dalle 15:30 baby dance ed intrattenimento per i più piccoli con la scuola Corazon Latino, dalle 21 esibizione di ballo. Venerdì 20 Art.Nove (arti performative e circensi); sabato 21 Asi@ Drag Queen Show; domenica 22 dalle 15:30 pomeriggio curato dalle associazioni Einstein 38 e Scuola Bernstein con concerti ed esibizioni musicali, dalle 21 scuola di ballo CentoperCento Danza e a seguire chiusura con spettacolo pirotecnico.