35^ Fiera di Sala Bolognese

Da giovedì 9 a domenica 12 giugno a Sala Bolognese è di scena la 35a edizione della tradizionale Fiera. Un importante appuntamento per un piccolo paese dove la kermesse fieristica è sempre l’immancabile appuntamento per ritrovarsi tra amici, parenti, conoscenti e anche per far ritornare chi da tempo non abita più nel paese. Ogni anno, grazie all’importante impegno di numerosi volontari, collaboratori, imprenditori, ma anche commercianti, la manifestazione non ha mai mancato di attirare l’interesse di un numero sempre più crescente di visitatori.

Tra le iniziative che animeranno la Fiera di Sala segnaliamo il Mercato straordinario Bertoldo (domenica 12), il Mercato dell’ingegno artistico (10, 11 e 12 giugno), Mercato scambio dell’usato (11 e 12 giugno). Di seguito alcuni stralci del programma: giovedì 9 (ore 18) stand crescentine e piadine, iniziativa a cura del gruppo di cammino di Sala Bolognese; (ore 21) stand Avis, “Alcol test”; (ore 21) musical bar con i “Sorci verdi”; (ore 21,30) palco centrale, concerto “Basta poco”. Venerdì 10 (ore 21) musical bar con i “Wet floor”; (ore 21) Pieve romanica, 53a Festa donatore di sangue a seguire concerto; (ore 21.30) palco centrale, “Sanremo Insieme” con Marino Bartoletti e il Duo Idea. Sabato 11 (ore 17.30) area spettacoli, “Prova generale” di “Open stage” con artisti locali e ospiti; (ore 18) Pieve romanica, Santa Messa per i donatori; (ore 19) piazzetta Matilde di Canossa, aperitivo per giovani donatori poi premiazione soci; (ore 21) musical bar, “Vero cuoio”; (ore 21.30) palco centrale, “Costipanzo Show”. Domenica 12 (dalle ore 16) concerto di campane dal campanile della Pieve; (ore 21) musical bar, “Radio Memphis”; (ore 21) palco centrale, “Moda Fiera”.