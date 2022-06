Anniversario morte Loredano Bizzarri, le parole del sindaco di Calderara Falzone

Anche quest’anno al cimitero di #Calderara abbiamo ricordato, grazie a CGIL Terre d’Acqua , Spi Cgil Sede Calderara di Reno e ANPI Calderara di Reno l’anniversario, il 73esimo, dell’uccisione di Loredano Bizzarri. Ucciso in un giorno di sciopero e di lotta per la democrazia e i diritti del lavoro.

E continueremo sempre a ricordarlo perché la sua storia racconta tanti valori da coltivare e tramandare, attuali per il momento che stiamo vivendo.

Oggi 11 giugno è anche l’anniversario della morte di Enrico Berlinguer, e come ho detto questa mattina, ricordando Loredano, ricordiamoci sempre che “Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo uno per uno”.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone