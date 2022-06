Calderara, avviso per i cittadini di Via Stelloni Levante

Ufficializziamo una buona notizia, da tanti attesa. Come ho sempre detto, ci piace dare risposte solo quando, preso in carico il problema, abbiamo certezze. E questo è il momento in cui possiamo ufficializzare un importante intervento.

A seguito delle numerose e continue rotture della rete con sospensione dell’acqua, siamo intervenuti nei confronti di Hera, che ringrazio per aver ascoltato le nostre richieste e per aver trovato, con grande collaborazione e disponibilità, la soluzione per un intervento incisivo.

Hera ha avviato in questi giorni la progettazione del rifacimento dell’intera linea idrica di via STELLONI LEVANTE e finanziato il relativo intervento, che verrà completato verosimilmente entro i primi 6 mesi del prossimo anno!

Ringrazio Hera per la collaborazione e per questo necessario intervento, all’esito del quale, nel 2023 potremo finalmente asfaltare la zona (sarebbero stati soldi buttati oggi senza il preventivo rifacimento della rete idrica) e fare un intervento di manutenzione anche alla pista ciclabile.

Si risolve, come fatto nel 2020 per via Rizzola Levante, definitivamente un problema che, giustamente, era divenuto insostenibile.

dalla pagina Fb Giampiero Falzone