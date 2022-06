Cinema e audiovisivo, la Regione finanzia 13 progetti di sviluppo di nuove opere

La Giunta Regionale ha approvato la graduatoria 2022 e assegnato contributi a 13 progetti (di ampio spettro sia per tipologia, storie narrate o da scoprire) di imprese audiovisive con sede in Emilia-Romagna per la realizzazione di 2 opere cinematografiche, 1 cortometraggio di animazione, 9 documentari, 1 opera televisiva.

Gli esiti del bando annuale sono stati presentati questa mattina in conferenza stampa dall’assessore regionale alla Cultura, e dai membri del nucleo di valutazione che hanno selezionato i progetti candidati: Fabio Abagnato, responsabile Emilia-Romagna Film Commission, Giacomo Manzoli, direttore del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna e Stefania Ippoliti, responsabile Area Cinema Fondazione Sistema Toscana.

Il bando, annuale, mette a disposizione contributi per un massimo di 15mila euro a progetto, con una dotazione complessiva per il 2022 di 120mila euro.

Al bando di quest’anno sono stati 36 i progetti candidati, il nucleo di valutazione ha portato ad una graduatoria di 33 progetti ammissibili, di cui 13 finanziabili.

Lo sviluppo dei progetti dovrà concludersi al 31 dicembre 2022, e solo dal 1 gennaio 2023 potranno entrare nella fase produttiva.

regione.emilia-romagna.it