Ciclovia del Sole: Europa Verde interroga la Giunta Regionale sul ritardo nella pubblicazione dei bandi

Il Gruppo Europa Verde dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha depositato oggi un’interrogazione alla giunta regionale per sapere se la Regione “è al corrente sul ritardo della Città Metropolitana di Bologna nell’emanare i bandi relativi alla progettazione definitiva e alla realizzazione dei tratti di Ciclovia del Sole di propria competenza” in base alla convenzione tra Regione, Città Metropolitana di Bologna e Provincia di Modena che prevede l’aggiudicazione della gara dei lavori dei tratti di loro competenza entro il 30 novembre 2021. La convenzione prevede anche l’impegno a proporre alla Regione entro il 31 gennaio e il 15 maggio di ciascun anno l’eventuale adeguamento del cronoprogramma di spesa in relazione ai lavori da effettuare. Per la realizzazione delle tratte di propria competenza, Provincia di Modena e Città Metropolitana di Bologna ha ricevuto dalla Regione un finanziamento complessivamente di poco inferiore ai 9 milioni di euro.

I tratti ancora da realizzare, con i fondi già assegnati, sono: gli attraversamenti dei centri abitati di Crevalcore, San Giovanni in Persiceto e Sala Bolognese e tratto Casalecchio – Marzabotto.

“I ritardi per il completamento della Ciclovia del Sole sono preoccupanti: il territorio rischia di perdere le grandi opportunità del cicloturismo. In altre aree interessate dal tracciato, le procedure di affidamento dei lavori sono in fase molto più avanzate – commenta Silvia Zamboni, capogruppo di Europa Verde in Assemblea legislativa – Ma c’è un altro punto che tutti dovrebbero tenere in grande considerazione: i ritardi nella realizzazione delle opere rischiano, in considerazione dell’aumento dei costi delle materie prime, di compromettere l’effettiva realizzazione dei tratti di ciclovia entro i budget assegnati dal governo. Per questo chiediamo alla Regione se sia stata informata, come dovuto dalla convenzione, sui ritardi e di sollecitare la Città Metropolitana di Bologna ad accelerare i tempi di gara per recuperare i ritardi rispetto all’iniziale cronoprogramma. Le ciclovie sono fondamentali per far crescere la mobilità dolce, intercettare i crescenti flussi di cicloturismo internazionale e rivitalizzare aree periferiche del territorio, e un contributo importante nella transizione ecologica. I fondi oggi ci sono: quindi vanno completate nei tempi dovuti. Come Europa Verde continueremo a monitorare la situazione affinchè la Ciclovia del Sole e tutte le altre ciclovie di interesse nazionale e regionale siano completate nel più breve tempo possibile”.

Silvestro Ramunno