La Senatrice Michela Montevecchi in visita ai capannoni dei carnevali storici di San Giovanni in Persiceto e San Pietro in Casale

Ieri ho avuto il piacere di visitare i capannoni dove sono conservati i carri dei carnevali storici di San Giovanni in Persiceto e di San Pietro in Casale.

Questi carri, splendide opere di artigianato realizzate grazie all’impegno, la passione, la creatività e il sacrificio degli abitanti del territorio, ogni anno concorrono a offrire a tutti noi un momento culturale importante, che va ben oltre l’esperienza giocosa.

I carnevali storici sono un patrimonio importante per varie ragioni, oltre a essere un momento di svago ed estro creativo: sono occasione per leggere la realtà attraverso l’allegoria ovvero attraverso un racconto in apparenza “scanzonato” che racchiude e dischiude un pensiero critico sul mondo. Inoltre rappresentano un patrimonio storico che affonda le sue radici lontano nel tempo ed è testimonianza di usanze e tradizioni che hanno caratterizzato, e caratterizzano, l’identità di un territorio e di chi vi abita. E infine contribuiscono a generare un indotto economico e “turistico” sul territorio.

Per queste ragioni questi carnevali percepiscono dei finanziamenti pubblici, grazie alle proposte provenienti delle forze parlamentari in sede di Legge di Bilancio. Finanziamenti che ogni anno devono essere rinnovati. Ad esempio è stato un nostro emendamento a rinnovare questi finanziamenti nell’ultima Manovra.

Però, proprio perché rappresentano una forma di cultura popolare importante, che perdura nel tempo (fra i carnevali ve ne sono alcuni che si apprestano a compiere oltre 150 anni di storia), mi piacerebbe che questi finanziamenti fossero messi a regime e che non dovessero più dipendere dall’iniziativa parlamentare.

Proposta di cui mi farò volentieri promotrice con il ministro Dario Franceschini, perché il carnevale storico è un patrimonio umano, artistico e culturale che merita assolutamente di essere sostenuto e conservato.

Infine ringrazio Claudio Pezzoli sindaco di San Pietro in Casale e il suo assessore al Commercio, Turismo e promozione del territorio, Alessandro Poluzzi. E ringrazio altresì Lorenzo Pellegatti, sindaco di San Giovanni in Persiceto e Andrea Angelini, Presidente dell’Associazione Carnevale Persiceto per avermi condotto nell’approfondimento della conoscenza del mondo dei carnevali storici.

