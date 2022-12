Persiceto: Lella Costa ed Elia Schilton a teatro in “Le nostre anime di notte”

Nell’ambito della rassegna teatrale comunale “Il coraggio della parola”, inserita nel cartellone TTTXTE 2022-23, giovedì 15 dicembre alle ore 21 al Teatro Fanin si terrà lo spettacolo “Le nostre anime di notte” con Lella Costa ed Elia Schilton. Per gli spettatori che vengono da Bologna è disponibile un servizio navetta gratuito di andata e ritorno.

Addie e Louis, entrambi vedovi ultrasettantenni, che vivono da soli a pochi metri di distanza, si conoscono da anni, perché Addie era buona amica di Diane, la moglie scomparsa di Louis, ma in realtà non si frequentano, almeno fino al giorno in cui Addie fa al vicino una proposta piuttosto spiazzante. Dal momento che, dopo la scomparsa del marito, ha delle difficoltà ad addormentarsi da sola, invita Louis a recarsi da lei per dormire insieme. Non si tratta di una proposta erotica, ma del desiderio di condividere ancora con qualcuno quell’intimità notturna fatta soprattutto di chiacchierate nel buio prima di cedere al sonno. Ma la società non è pronta a concedere a chi entra nel terzo tempo della vita un sogno romantico.

Lo spettacolo “Le nostre anime di notte”, tratto dall’omonimo romanzo di Kent Haruf, interpretato da Lella Costa ed Elia Schilton e diretto da Serena Sinigaglia, si terrà giovedì 15 dicembre alle ore 21, al teatro Fanin di Persiceto (piazza Garibaldi 3).

Biglietti: intero € 20,00, ridotto € 18,00 (over 65 anni). Prevendita: presso la biglietteria del Teatro comunale (corso Italia 72) il mercoledì ore 10-12, sabato ore 17-19, online su www.vivaticket.it; la sera dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro Fanin dalle ore 20. Per ulteriori informazioni: Biglietteria del Teatro comunale, tel. 051.825022, biglietteriateatro@comunepersiceto.it

Per gli spettatori che provengono da Bologna, nell’ambito dell’iniziativa “Il Teatro ti muove, un territorio, tanti teatri”, il comune di Persiceto attiva un servizio navetta gratuito per partecipare agli spettacoli della propria rassegna teatrale “Il coraggio della parola”. La navetta partirà dall’Autostazione di Bologna (pensilina 25) alle ore 20.00 per arrivare a San Giovanni in Persiceto e da qui, al termine dello spettacolo, ripartirà verso Bologna.

Il servizio sarà attivo giovedì 15 dicembre per Lella Costa ed Elia Schilton in “Le nostre anime di notte”, giovedì 16 marzo per Fabio Troiano “Il dio bambino”, giovedì 23 marzo per Marco Paolini in “Sani! Teatro fra parentesi”.

Ufficio stampa Comune Persiceto