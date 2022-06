Persiceto, modifiche alla viabilità per la “Fira di ai”

Da giovedì 23 a lunedì 27 giugno 2022 sono previste alcune modifiche alla viabilità nel centro storico del capoluogo per consentire lo svolgimento della “Fîra di Âi”.

In particolare saranno applicate le seguenti disposizioni:

dalle ore 8.00 di giovedì 23 giugno alle ore 9.00 di lunedì 27 giugno divieto di transito e sosta in corso Italia, piazza Popolo, piazza Garibaldi, piazzetta Guazzatoio, piazza Sassoli, porta Vittoria (accesso a via Giordano Bruno), porta Garibaldi (accesso a via Dogali), parco Pettazzoni, via Pellegrini, via Rambelli, via Roma (tratto compreso dall’inizio all’intersezione con via Gornia), via Gramsci obbligo di svolta a destra da via D’Azeglio per via Roma divieto di accesso in via Roma da via Gornia

dalle ore 14.00 di venerdì 24 giugno alle ore 9.00 di lunedì 27 giugno divieto di transito e sosta in piazza Cavour

sabato 25 e domenica 26 giugno dalle ore 16.00 alle 24.00 divieto di transito e sosta in via Ungarelli, nel tratto compreso tra vicolo Quartirolo e viale della Rocca divieto di accesso in vicolo Quartirolo per chi circola in circonvallazione Vittorio Veneto e in via Cappuccini, con deviazione all’intersezione tra via Ungarelli e vicolo Quartirolo

dalle ore 18.00 di venerdì 24 giugno alle ore 24.00 di domenica 26 giugno divieto di sosta in via Guardia Nazionale, nel tratto compreso tra via Rocco Stefani e via 4 Novembre nello stesso tratto, divieto di transito venerdì 24 e sabato 25 giugno dalle ore 18 alle 24 e domenica 26 giugno dalle 11 alle 24.



Gli organizzatori collocheranno gli sbarramenti su indicazione dell’autorità di Pubblica sicurezza nelle strade interessate dai divieti durante l’orario di apertura della manifestazione: dalle ore 19 alle ore 24 del 24 giugno, dalle 17 alle 24 del 25 e del 26 giugno. Nei suddetti orari non sarà possibile entrare e uscire dall’area della fiera; in alcune intersezioni saranno collocati blocchi inamovibili mentre altre intersezioni saranno presidiate. Nei periodi restanti sarà consentito il transito dei veicoli a motore solo ai residenti, ai veicoli che effettuano carico e scarico, agli invalidi, ai veicoli che accompagnano matrimoni o cerimonie funebri, oltre che ai veicoli in possesso di autorizzazione temporanea.

comunepersiceto.it