Da sabato 4 giugno i servizi cimiteriali saranno organizzati direttamente dal Comune che si avvarrà di una ditta affidataria.

Per concordare l’organizzazione di funerali e altre operazioni cimiteriali (estumulazione, esumazione, ecc.) è necessario far riferimento al Servizio Patrimonio:

patrimonio@comunepersiceto.it

tel. 0516812840 / 2811 / 2796 (dal lunedì al venerdì, orari di ufficio)

Per le nuove concessioni di loculi/ossari e il rilascio di autorizzazioni ad operazioni cimiteriali, occorre invece fare riferimento all’Ufficio per le Relazioni col Pubblico presso il Municipio, in corso Italia 78:

n. verde 800.069678

urp@comunepersiceto.it

Orari di apertura: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 8.30-13.30 – giovedì ore 8.30-18.30

Orario ridotto (luglio e agosto, periodo natalizio e pasquale): dal lunedì al sabato ore 8.30-13

