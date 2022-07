Calderara, comunicazione per gli assistiti ex Dr.ssa Cioni

Faccio seguito al precedente post di ieri relativo agli assistiti ex Pelacani, per confermare che anche per gli assistiti ex Cioni, grazie al lavoro di Ausl e Distretto Sanitario Pianura Ovest davanti ai bandi andati deserti, al fine di garantire continuità assistenziale è stata individuata una incaricata per al massimo 1 anno (fino ad assegnazione di titolare), tempo che consentirà di stabilizzare la situazione. Si tratta della Dr.ssa Barbara Mantovani che prenderà servizio dal 1 agosto.

Ringraziando anche lei per la disponibilità, pubblico di seguito la lettera che gli assistiti riceveranno, precisando che anche in tale caso tutto avverrà automaticamente e non bisognerà andare al CUP.

Grazie a tutti e tutte.

