Calderara, comunicazione per gli assistiti ex Dr. Pelacani

Come avrete letto dalla stampa, ai bandi delle zone carenti aperti non si sono presentati professionisti.

Tuttavia, l’impegno di Ausl e del Distretto Sanitario Pianura Ovest con cui mi sono confrontato quotidianamente ricevendo costanti aggiornamenti, è stato massimo per garantire continuità ed è stato individuato un incaricato per al massimo 1 anno (fino ad assegnazione di titolare), tempo che consentirà di stabilizzare la situazione. Si tratta del Dr. Massimiliano Fiorini che ringrazio per la disponibilità e che prenderà servizio dal 1 agosto.

Pubblico di seguito la lettera che gli assistiti riceveranno, precisando che tutto avverrà automaticamente e non bisognerà andare al CUP.

Anche per gli assistiti della Dr.ssa Cioni è stata individuata una incaricata sempre dal 1 agosto per la quale fornirò in giornata le relative comunicazioni.

Grazie a tutti e tutte.

profilo Fb Giampiero Falzone