Ciliegie non raccolte per carenza manodopera, l’intervento di Confagricoltura Bologna

Siccità, aumento dei costi produttivi e mancanza di manodopera. Un mix che rischia di essere letale per l’agricoltura. Ora che la campagna della frutta estiva è nel suo clou la carenza di lavoratori si sta manifestando in tutta la sua drammaticità, con danni economici sulle imprese agricole ma che si riflettono lungo tutta la filiera, arrivando sino al consumatore.

“La mia azienda agricola è stata costretta a buttare oltre 15 quintali di ciliegie – afferma Andrea Cavani, produttore frutticolo di Bazzano associato a Confagricoltura Bologna – Il calendario di raccolta non fa sconti: i frutti sono da staccare quando giungono a maturazione e purtroppo non ho trovato le risorse necessarie per completare le operazioni nei tempi che detta la natura. Per cercare di limitare i danni e di evitare ulteriori sprechi ho fatto il possibile, tutti i membri della mia famiglia si sono prodigati nella raccolta, compreso mio padre che, a 80 anni, si è rimboccato le maniche e ha cercato di aiutarmi. Da una parte mi ha colpito la sua dedizione e lo spirito di sacrificio, raccogliere le ciliegie con oltre 30° gradi di temperatura non è certo un gioco da ragazzi – spiega l’imprenditore agricolo bolognese – dall’altra ho invece capito che siamo vicini a un punto di non ritorno per quanto riguarda il reperimento della manodopera. Fino a 2 anni fa il problema era esiguo, mentre adesso rischia di mettere in seria difficoltà qualsiasi azienda agricola. Se non raccogli non vendi e non hai marginalità per l’impresa, l’equazione è purtroppo molto semplice”.

Tante possono essere le motivazioni che hanno portato a questo scenario: la pandemia, che ha reso più complicati gli spostamenti dei lavoratori stranieri, incappati inoltre nelle difficoltà burocratiche relative al Decreto Flussi 2021; il boom di assunzioni in altri settori come quello edile e logistico e la presenza del reddito di cittadinanza, il cui fine è spesso offuscato da un utilizzo che non soddisfa totalmente le aziende.

“Il nostro obiettivo è quello di cercare di arginare il più velocemente possibile questa situazione, che sta arrecando danni non solo a tutta la nostra filiera produttiva ma anche agli stessi consumatori. Quando il prodotto immesso sul mercato è infatti minore rispetto alle aspettative, il suo costo aumenta e questo pesa sulle tasche dei cittadini già gravati da numerosi aumenti. Non riuscire a raccogliere la frutta perché non si hanno persone a sufficienza rende ancora più frustrante l’intera situazione”, spiega Guglielmo Garagnani, presidente di Confagricoltura Bologna.

“In tutto il mondo è pensiero comune che in futuro si assisterà ad una meccanizzazione della raccolta dei prodotti, ma bisogna ragionare anche sul presente. Oltre a sviluppare campagne rivolte ai giovani, che possono essere interessati nell’alternanza tra lo studio e il lavoro per il periodo estivo, vogliamo operare in sinergia con le Istituzioni – puntualizza Garagnani – per sensibilizzare coloro che utilizzano la NASPI o il reddito di cittadinanza e spiegare che, con il lavoro stagionale, a certe condizioni, questi ammortizzatori sociali non cessano di funzionare ma vengono semplicemente messi in pausa, prima di ritornare attivi quando termina il rapporto di collaborazione. In molti non conoscono queste procedure e rinunciano così alle proposte di lavoro che arrivano dalle nostre aziende agricole“.