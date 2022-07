Dal 7 al 10 luglio Sant’Agata street food

Dopo le date di agosto 2021 ritorna, a Sant’Agata Bolognese, l’appuntamento con lo street food.

Dal 7 al 10 luglio, presso il parco Luna Birichina, i migliori food truck italiani proporranno le loro specialità culinarie unitamente alle migliori birre artigianali. Ma non solo, durante i quattro giorni della manifestazione sarà possibile ascoltare tanta buona musica a partire dalle ore 20.30. Di seguito il programma: giovedì 7 luglio spettacolo per tutti con le “Drag Queen” in concerto; venerdì 8 luglio “Nessuna pretesa” in concerto; sabato 9 luglio “Joe Di Brutto” in concerto; domenica 10 luglio “Jackie Rose” in concerto.

Sant’Agata street food è organizzato da Emilia on the road con il patrocinio del Comune di Sant’Agata Bolognese.