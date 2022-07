Energia, “io produco, e il vicino consuma…, presto sarà normale”

Produrre energia elettrica ‘in casa’ e condividerla con gli altri, per farla diventare sempre più fonte rinnovabile e risparmiare sulla bolletta. È il meccanismo alla base delle Comunità solari, nate nel 2010 come progetto dell’Università di Bologna e ora presenti in tutta Italia come piattaforma di scambio. Obiettivo del network, contrastare il cambiamento climatico e la povertà energetica e dare a tutti i soci la possibilità di accedere alle fonti rinnovabili, muoversi in modo sostenibile e ridurre il costo dell’energia per luce e riscaldamento. Ma in cosa consistono queste comunità? Lo racconta alla ‘Dire’ Leonardo Setti, docente dell’Università di Bologna e fondatore del progetto, che ha portato poi alla nascita nel 2015 dell’associazione Centro per le comunità solari, di cui è presidente.“La comunità solare è uno strumento fondamentale che va sotto il nome di comunità energetica in base alla legge 8 del 2020 che definisce l’autoconsumo collettivo. Nasce come progetto dell’Università di Bologna nel 2010. Oggi tutti coloro che vogliono permettere di scambiare energia e cittadini sul proprio territorio, risparmiando direttamente delle bollette elettriche, lo possono fare attraverso la nostra piattaforma di comunità solare, https://comunitasolare.eu /, che si estende su tutta Italia ed è suddivisa per sezioni locali. I cittadini si iscrivono, le imprese sostengono la piattaforma come welfare sociale e questo permette di ridurre la povertà energetica all’interno delle famiglie”.

Quanti siete in Italia, e in particolare in Emilia-Romagna, visto che il progetto è partito da qui? Vi siete contati?