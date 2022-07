“Ma che estate!” a Persiceto

L’estate persicetana sarà animata da numerosi eventi: il Comune di Persiceto propone un ricco cartellone di eventi culturali da godersi all’aria aperta, con spettacoli, incontri letterari, proiezioni cinematografiche, appuntamenti per bambini e famiglie, visite guidate e tanto altro.

La prima settimana di luglio si apre con due appuntamenti con il circo-teatro, nell’ambito del “#Restiamoagallatour2022”, una serie di spettacoli per bambini e famiglie a cura di Wanda Circus che rientrano nel cartellone “Bologna Estate 2022”, promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena: lunedì 4 luglio alle ore 21, il Chiostro di San Francesco in piazza Carducci ospiterà lo spettacolo di clown “Munuscolo”, mentre martedì 5 luglio alle ore 18, nel parco Sacenti a San Matteo della Decima, sarà la volta di “Wanda mito fammi sognare”, esibizione di sputafuoco e fakirismo comico.

Martedì 5 luglio alle ore 21, il Chiostro di San Francesco ospiterà invece “Sei gradi di separazione”, incontro con la scrittrice Alessandra Sarchi organizzato in collaborazione con l’associazione”BibliotechiAmo” nell’ambito della rassegna “Fili di parole – Il coraggio delle idee”, promossa dalla Biblioteca “G. C. Croce”: seguendo la teoria dei “Sei Gradi di separazione”, la scrittrice Alessandra Sarchi racconterà sei idee imprescindibili e fondamentali per la sua vita attraverso cinque diversi nessi concettuali che le legano tra loro.

Mercoledì 6 luglio alle ore 18, sempre nel Chiostro di San Francesco, seguirá “Là fuori. Storie verdi di alberi e pantofole”, letture per bambini dai 5 agli 8 anni a cura di Silvia Serra. Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria scrivendo a biblioragazzi@comunepersiceto.it o telefonando al numero 051.6812971.

Mercoledì 6 luglio alle ore 21, nel cortile della scuola primaria “Quaquarelli”, in viale Pupini, andrà in scena “Rimbamband Show”, un mix di musica, mimo, clown, tip tap, teatro di figura, rumorismo e parodie con cui la Rimbamband travolgerà il pubblico. Lo spettacolo fa parte della rassegna teatrale estiva “Fuori centro…” che si concluderà il 14 luglio con lo spettacolo di Michela Murgia, “Dove sono le donne?”; la rassegna è inserita all’interno del cartellone “Bologna Estate 2022”, promosso e coordinato da Comune di Bologna e Città Metropolitana di Bologna – Territorio turistico Bologna-Modena. Biglietti: intero € 20, ridotto € 18 (over 65 anni o acquisto di almeno 4 biglietti). Prevendite: la sera dello spettacolo dalle ore 20; online su www.vivaticket.com.

Venerdì 8 luglio la Biblioteca “R. Pettazzoni” propone infine l’incontro con lo scrittore bolognese Gianluca Morozzi che alle 21 nella piazzetta del Centro civico presenterà il suo romanzo dal titolo “Prisma” (TEA edizioni); Mara Munerati che leggerà dei brani del libro. La serata, organizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale Italo Calvino in Terre d’Acqua, conclude la rassegna letteraria “Cinque voci alla Decima”; è gradita la prenotazione telefonando al numero 051.6812061 o scrivendo a bibliotecadecima@comunepersiceto.it.

La rassegna “Ma che estate! proporrà tanti altri appuntamenti per grandi e bambini fino a settembre: oltre agli incontri letterari nel Chiostro di San Francesco e agli appuntamenti di circo-teatro diffuso, nel mese di luglio seguiranno anche proiezioni di cinema all’aperto in collaborazione con Film Commission Emilia Romagna e fino a ottobre proseguiranno i tour di VisitPersiceto alla scoperta del territorio.

Ufficio stampa Comune Persiceto