Crevalcore, perseguita la ex nonostante il divieto

Nuovo intervento degli uomini dell’Arma dei Carabinieri nei confronti di un 46enne italiano che, nonostante il divieto di avvicinarsi alla donna, si è ripresentato sotto casa della ex convivente. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di martedì 28 giugno a Crevalcore, quando i militari sono entrati in azione su segnalazione della figlia della vittima.

Alcuni mesi fa l’uomo aveva ricevuto un provvedimento di misura cautelare di divieto di avvicinamento alla donna dopo un episodio di maltrattamenti che aveva visto il 46enne minacciare l’incolumità non solo di lei ma anche dei cani di sua proprietà come ritorsione.