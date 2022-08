Calderara, servizi scolastici: iscrizioni fuori termine pre/post e trasporto. Riapertura domande refezione

Iscrizioni fuori termine

Dal 16 agosto e fino al 7 settembre 2022 sono aperte le iscrizioni fuori termine per i seguenti servizi integrativi scolastici del Comune di Calderara:

pre/post per Nido, Scuola dell’infanzia, Scuola primaria;

per Nido, Scuola dell’infanzia, Scuola primaria; trasporto scolastico

Cosa significa fuori termine

Per fuori termine si intendono le iscrizioni pervenute oltre il termine previsto, che era stato fissato alla data del 31 luglio 2022. A queste domande non è garantito l’accesso al servizio, subordinato alla capienza in relazione all’organizzazione dei servizi. L’eventuale ammissione delle domande fuori termine verrà comunicata dall’Ufficio Scuola via mail dalla casella: servizi.scolastici@comune.calderaradireno.bo.it.

Iscrizioni sul portale Sosia@Home (vedi di seguito).

Riapertura refezione

Dal 16 agosto riaprono le iscrizioni dei servizi:

refezione scolastica (è necessaria l’iscrizione solo il primo anno del ciclo scolastico);

(è necessaria l’iscrizione solo il primo anno del ciclo scolastico); riduzione della retta di refezione, da chiedere ogni anno:

– in base Isee (retta personalizzata in caso di Isee sotto gli 11.500 euro)

– pluriutenza refezione per fratelli iscritti al servizio.

Iscrizioni sul portale Sosia@Home (vedi di seguito).

Come effettuare l’iscrizione

I genitori interessati potranno effettuare le iscrizioni esclusivamente online.

Il portale sul quale effettuare le iscrizioni (clicca sul nome per eseguire il link) è Sosia@home.

Sono inoltre disponibili, servizio per servizio, le istruzioni dettagliate per la compilazioni: sono presenti nelle varie sezioni dell’area tematica Scuola ed Educazione

comune.calderaradireno.bo.it