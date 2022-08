Calderara: tariffa rifiuti, la prima rata si può pagare entro il 30 settembre

Geovest comunica che nei prossimi giorni saranno recapitate le fatture per la Tariffa rifiuti dell’anno 2022 relative al Comune di Calderara di Reno. Visto il periodo estivo, per dare all’utenza maggior tempo per provvedere al pagamento, il versamento della prima rata o della rata unica, previsto entro il 31 agosto, potrà essere effettuato, senza oneri aggiuntivi, entro il 30 settembre 2022.

