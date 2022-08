La Città Metropolitana di Bologna ha pubblicato un’ordinanza che prevede obblighi per i proprietari di fondi e terreni privati confinanti con le strade provinciali della Pianura.

Tutti i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di beni immobili privati confinanti con le strade pubbliche sono tenuti durante tutto l’anno a mantenere i propri terreni in modo tale da evitare situazioni di pericolo per la sicurezza stradale.

In particolare, le disposizioni dell’ordinanza riguardano la verifica e la manutenzione di rami, alberature e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno adiacenti alle strade pubbliche, ripe e scarpate stradali, pulizia dei fossi, in modo da evitare, anche nei casi di piogge e nevicate cospicue e prolungate, il verificarsi di fenomeni di dilavamento ed erosione del terreno, di invasione della sede stradale pubblica da parte di fango e acqua, di cedimento delle scarpate laterali con invasione della viabilità pubblica, al fine di evitare gravi danni materiali e disagi alla circolazione stradale, oltre che grave pregiudizio per la pubblica incolumità e sicurezza.