“Sisters on the rock” a Crevalcore

Venerdì 26 e sabato 27 agosto torna “Sisters on the rock”, l’appuntamento per gli amanti delle motociclette, della buona musica metal e hard rock e di fiumi di birra nella bellissima location del parco del Castello dei Ronchi di Crevalcore.

Venerdì sera musica dal vivo con “Country Manners” (country music) e “Bad Riff” (hard rock); sabato esibizione del duo acustico “Biba & Meghe”, “Funk U, Mama” (funk/soul) e “Rougenoire” (hard rock).

Sabato 27 agosto immancabile appuntamento con il “Motogiro” lungo le strade del territorio.

Free camping con docce calde. Parcheggio custodito. Stand gastronomico.

Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore della Casa delle donne per non subire violenza – onlus di Bologna.

L’iniziativa è organizzata da Black Devils Bologna, Devil’s Sisters, Motoclub Crevalcore, I Sempar in Baraca, Pro loco Crevalcore con il patrocinio del Comune di Crevalcore e l’Area dei Servizi Culturali Paolo Borsellino.

Per informazioni sulla manifestazione 333 9977469 (Monica).