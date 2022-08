Persiceto, dal 22 agosto lavori in via Castelfranco

Da lunedì 22 agosto 2022 avranno inizio i lavori di realizzazione dei percorsi ciclo-pedonali in via Castelfranco (nel tratto tra la circonvallazione e via Braglia) e in via Astengo (nel tratto dopo la stazione verso Nord).

Questi interventi a favore della mobilità dolce prevedono, in via Castelfranco, l’individuazione di un percorso ciclopedonale protetto, separato da un cordolo, nel tratto tra circonvallazione Vittorio Veneto fino all’intersezione con via Braglia, mentre in via Astengo verrà completato il collegamento tra i due percorsi ciclopedonali esistenti.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, in via Castelfranco verrà ristretta la carreggiata e istituita la circolazione a senso unico alternato nel tratto interessato dalla lavorazione di fresatura e asfaltatura, mentre in via Astengo le lavorazioni non interferiranno in maniera significativa sulla circolazione.

Le aree di cantiere occuperanno parzialmente le zone dei parcheggi pubblici presenti su entrambe le vie, per cui alcuni posti auto non saranno disponibili per la sosta, come indicato nelle immagini.

