Da giovedì 18 agosto i partiti, i movimenti e le liste, che intendono partecipare alle prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022, possono rivolgersi all’Ufficio Elettorale del Comune per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature.

Per garantire l’immediato rilascio, entro 24 ore dalla relativa richiesta, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali nonché per gli altri adempimenti inerenti la presentazione – presso gli uffici centrali circoscrizionali, per l’elezione della Camera dei deputati, e presso gli uffici elettorali regionali, per l’elezione del Senato della Repubblica – delle liste di candidati e delle candidature uninominali, l’Ufficio elettorale del Comune di San Giovanni in Persiceto (con accesso da via Roma 2) sarà aperto nei seguenti giorni e orari:

Giovedì 18 e venerdì 19 agosto 2022, ore 8.30-16.30;

Sabato 20 agosto 2022, ore 8.30-15;

Domenica 21 e lunedì 22 agosto 2022, ore 8-20.

Si ricorda che al fine di consentire alle forze politiche di far pervenire le anzidette richieste di acquisizione in formato digitale dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, questi possono essere richiesti via Pec (elettorale.persiceto@cert.provincia.bo.it).

Per informazioni: Ufficio elettorale, tel. 051.6812756, elettorale@comunepersiceto.it

comunepersiceto.it