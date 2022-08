Borsa di studio e contributi per libri di testo: domande dal 5 settembre al 26 ottobre 2022

La Giunta regionale dell’Emilia-Romagna con deliberazione n. 1114 del 4 luglio 2022 ha approvato i criteri per la concessione dei benefici per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2022/2023, in attuazione degli Indirizzi regionali approvati dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 80/2022 ( 839.86 KB) e validi per il triennio 2022-2024.

Si conferma l’impegno, anche per questo anno scolastico, di concedere benefici del diritto allo studio al fine di ridurre il rischio di abbandono scolastico e sostenere gli studenti in difficili condizioni economiche nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, garantendo parità di trattamento e uniformità sul territorio regionale e prevedendo che i benefici siano riconosciuti a tutti gli studenti idonei compatibilmente con le risorse disponibili.

Tempistiche

Dal 5 settembre al 26 ottobre 2022, alle ore 18, saranno aperti i bandi sia per le borse di studio (di competenza delle Province/Città metropolitana di Bologna) che per i contributi dei libri di testo (di competenza di Comuni/Unioni dei Comuni) per l’anno scolastico 2022/2023.

In tale periodo i cittadini potranno presentare le domande di beneficio esclusivamente on line all’indirizzo https://scuola.er-go.it/. A supporto della compilazione saranno rese disponibili on line le guide per l’utilizzo dell’applicativo.

Come lo scorso anno, ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali (art. 24 comma 4 del decreto-legge n.76/2020 convertito nella Legge n.120/2020), l’accesso all’applicativo ER.GO SCUOLA per la presentazione delle istanze potrà essere effettuato unicamente tramite l’identità digitale SPID – Sistema Pubblico di identità digitale e la CIE – Carta d’identità elettronica o CNS – carta nazionale dei servizi.

regione.emilia-romagna.it