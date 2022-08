Terred’Acqua: vuoi imparare ad usare lo smartphone?

L’Unione Terred’acqua promuove un corso intensivo di utilizzo dello smartphone e delle applicazioni digitali, in collaborazione con Circolo Arci Akkatà

Il corso si terrà dal 20 settembre al 18 ottobre, il martedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30, presso il Circolo Arci Akkatà in via Cento 59.

Durante gli incontri si avrà l’opportunità di approfondire le caratteristiche e la terminologia legata all’uso dello smartphone, la navigazione in internet e nei social network, l’uso dello Spid e del registro elettronico, le App di Google (Gmail, Maps, Drive, Files, Documenti, Calendar), le caratteristiche del curriculum e della lettera di presentazione e le modalità per rapportarsi alle agenzie per il lavoro.

Informazioni e iscrizioni: tel. 340.4245912 oppure – 366.7155648 (anche WhatsApp)