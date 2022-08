Calendario scolastico regionale 2022-23: inizio lezioni giovedì 15 settembre

Nel rispetto di quanto definito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 353/2012 “Determinazione del calendario per gli anni scolastici 2012/2013, e seguenti“, in Emilia-Romagna per l’a.s. 2022/2023 l’inizio delle lezioni è fissato giovedì 15 settembre 2022 e il termine delle lezioni mercoledì 7 giugno 2023.

Le scuole dell’infanzia possono, in base al piano dell’offerta formativa, anticipare la data di apertura e posticipare il termine delle attività didattiche, che deve essere comunque previsto entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico.

Le singole istituzioni scolastiche hanno facoltà di procedere ad adattamenti del calendario scolastico, nel rispetto delle date di inizio e di termine delle lezioni, nonché delle festività di rilevanza nazionale.

Gli eventuali quesiti posti dalle istituzioni scolastiche circa gli adempimenti relativi al calendario scolastico vanno rivolti all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna.

Calendario scolastico 2022/2023

Il calendario scolastico 2022/2023, nelle classi del I°ciclo di istruzione e nelle classi del II° ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è articolato come segue:

1. Inizio delle lezioni nelle classi: 15 settembre 2022. 2. Festività di rilevanza nazionale:

tutte le domeniche;

1° novembre, festa di Tutti i Santi;

8 dicembre, Immacolata Concezione;

25 dicembre, S. Natale;

26 dicembre, S. Stefano;

1° gennaio, Capodanno;

6 gennaio, Epifania;

Lunedì dell’Angelo;

25 aprile, anniversario della Liberazione;

1° maggio, festa del Lavoro;

2 giugno, festa nazionale della Repubblica;

la festa del Santo Patrono. 3. Sospensione delle lezioni

commemorazione dei defunti: 2 novembre 2022;

vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023;

vacanze pasquali: dal 6 al 11 aprile 2023. 4. Termine delle lezioni: mercoledì 7 giugno 2023

