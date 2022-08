Truffa online, dalla denuncia di un persicetano avviata l’indagine di polizia

Lo scorso giugno un residente a San Giovanni in Persiceto si è rivolto ai locali agenti del commissariato di polizia per denunciare un acquisto online non andato a buon fine. L’uomo, infatti, aveva acquistato, tramite una piattaforma di vendita, quattro cerchi in lega per un valore di 350 euro, ma dopo l’avvenuto bonifico il materiale non è mai giunto alla sua abitazione.

A seguito di indagini è stato denunciato per truffa online un 30enne residente in provincia di Bari, in quanto non solo aveva venduto i cerchioni all’uomo persicetano, ma si è scoperto che aveva venduto lo stesso articolo a 14 ignari acquirenti.