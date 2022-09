Itinerario in bicicletta a cura di Agen.Ter. e Co.Me.Te. in collaborazione con il Comune di San Giovanni in Persiceto e Fiab Terre d’acqua, nell’ambito del ciclo di tour guidati “Paesaggi di ieri e di oggi…”. L’iniziativa fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.

Una visita in bicicletta nelle campagne persicetane, tra racconti della civiltà contadina e testimonianze del paesaggio.

Ritrovo domenica 11 settembre in piazza del Popolo alle ore 15

Lunghezza percorso: circa 17 km

Partecipazione gratuita.

Prenotazioni scrivendo a segreteria@agenter.it o contattando il numero 051.6871757 fino alle ore 16.00 di venerdì 9 settembre.

comunepersiceto.it