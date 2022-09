Le notti del Re Porcello a Crevalcore: saluti e ringraziamenti

Con questa foto si concludono Le notti del Re Porcello 2022, tre serate speciali con tanta gente, cibo, buona musica e sport.

Ringraziamo in primis gli organizzatori della Pallacanestro Fortitudo Crevalcore e tutti quanti i volontari che hanno partecipato e lavorato allo stand! Un ringraziamento particolare va anche a tutti i ragazzi dell’associazione Young Umarells per l’ottima organizzazione dei tornei @dodiciore di sabato notte!

Grazie a tutte quante le band, che hanno suonato tra venerdì e domenica sera, per averci intrattenuto con tanta musica ed un ringraziamento anche al fantastico clown che domenica ha fatto giocare e divertire i più piccoli!

Grazie alla Pizzeria-La Lanterna per la consueta collaborazione, a tutti i nostri fornitori e sponsor, al PD di Crevalcore per le attrezzature, alla Pro Loco Crevalcore ed al Comune di Crevalcore per il patrocinio all’evento!

Infine il GRAZIE più grande a tutti voi che siete passati a trovarci in queste tre serate fantastiche, anche solo per una birra e un saluto!

…ci vediamo l’anno prossimo!

gli organizzatori