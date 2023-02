Persiceto, nuova piattaforma online per i permessi Ztl

Dal 20 febbraio sarà disponibile una nuova piattaforma online per richiedere o rinnovare i permessi di transito e sosta dei veicoli a motore nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) e nella Zona a Sosta Regolamentata (ZSR) del capoluogo.

Entro il 31 marzo, tutti i soggetti (persone o attività) titolari di un permesso e ancora in possesso dei requisiti dovranno accedere alla piattaforma per rinnovare il proprio permesso, anche qualora non risultasse scaduto.

Dal 1° aprile, infatti, la Polizia Locale procederà con gli accertamenti di regolarità dell’accesso e della sosta nel centro storico.

Per accedere al portale sono necessarie le credenziali Spid o Cie.

Attraverso la piattaforma sarà possibile richiedere i seguenti permessi:

permessi di accesso per residenti e domiciliati nell’area pedonale

permessi di accesso e sosta per residenti e domiciliati nelle Ztl

permessi di sosta per residenti e domiciliati nelle Zsr

permessi per accessi speciali e/o attività commerciali

Il permesso sarà virtuale e non più rilasciato su carta, associato alla targa del veicolo del richiedente.

Per i residenti, il permesso virtuale sarà valido fino al mantenimento del possesso del requisito della residenza.

Per i restanti permessi, la durata sarà di anni 3, salvo perdita dei requisiti.

Per chi non fosse in possesso di credenziali Spid o Cie resta possibile fare richiesta del permesso all’Urp – Ufficio Relazioni col Pubblico, su appuntamento.

Maggiori informazioni sulle tipologie di permesso e documenti necessari per il rilascio

Per verificare la classificazione delle zone del centro storico scarica l’ordinanza n.1/2018 e la relativa mappa

Per ulteriori informazioni: numero verde 800.069678, urp@comunepersiceto.it

Credenziali Spid

Le credenziali Spid possono essere richieste tramite il sito www.spid.gov.it/richiedi-spid: è necessario avere a disposizione un indirizzo e-mail personale, il numero di telefono del cellulare che si usa normalmente e il cellulare stesso, un documento di identità valido (uno tra carta di identità, passaporto, patente) e la tessera sanitaria con il codice fiscale.

L’Urp del Comune di San Giovanni in Persiceto è abilitato al riconoscimento de visu richiesto dal gestore Lepida previo appuntamento dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e il giovedì dalle 8.30 alle 18.30 (numero verde 800.069678, urp@comunepersiceto.it).

