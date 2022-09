Salute, screening oncologici gratuiti: le adesioni ritornano ai livelli pre-pandemia

Screening tumori femminili

I dati sull’adesione

Le persone delle rispettive fasce di età che hanno eseguito il test nei tempi raccomandati sono:

il 71% della popolazione target femminile per lo screening mammario

della popolazione target femminile per lo il 64% per lo screening della cervice uterina

per lo screening della il 52% per lo screening colorettale.

Dati pienamente sovrapponibili a quelli dell’epoca pre Covid, che confermano oltre al pieno recupero dei numeri la centralità dei programmi di prevenzione e diagnosi precoce messi in campo dalla Regione.

E che, purtroppo, continuano a dimostrare come l’adesione allo screening per i tumori del colon retto sia ancora nettamente inferiore a quella degli screening femminili, nonostante questo tipo di carcinoma rappresenti la seconda causa di mortalità per patologie oncologiche in Emilia-Romagna, considerando l’intera popolazione maschile e femminile.

