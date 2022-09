Sant’Agata, 12^ Notte Bianca a Porta Otesia

Torna a Sant’Agata Bolognese lo spettacolo della 12a edizione della “Notte Bianca a Porta Otesia” con un ricco programma di eventi che si svolgeranno da sabato 10 a domenica 11 settembre.

Sabato 10, dalle ore 18 alle ore 24, festa di strada con negozi aperti e strada pedonalizzata con concerti e animazione, street food e birra artigianale, i ritmi e i suoni della “bateria” Coretto Samba con le ballerine del gruppo Sambeleza, mercatino dell’artigianato artistico, giostre e spettacoli per i più piccoli, musica con Only Swing Dance, Principe and band, The Toast acoustic duo, Piadinum tasty music band.

Domenica 11, dalle ore 9 alle ore 19, mercato Forte dei Marmi (Consorzio 5 Terre – Golfo dei Poeti) con tanti prodotti di qualità made in Italy: artigianato, abbigliamento, accessori, calzature, articoli per la casa, prodotti tipici. Alle ore 17.30, con partenza da Piazza dei Martiri “Sant’Agata Color Party” o Festival del Colore, un evento dove musica e polveri colorate creano un clima festoso che negli ultimi anni è diventato estremamente popolare tra i giovani.

La manifestazione è organizzata dalla Proloco Sant’Agatese, con il patrocinio del Comune di Sant’Agata Bolognese, in collaborazione con il Comitato degli operatori economici di Sant’Agata Bolognese – Confcommercio.