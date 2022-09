Celiachia, per utilizzare il buono spesa si può usare la Tessera sanitaria anche se scaduta

Nulla cambia per i buoni dematerializzati celiachia: la Tessera sanitaria con microchip, anche se già scaduta e quindi sostituita con la nuova priva di microchip, rimane lo strumento per continuare a utilizzare i buoni nei punti vendita e nelle farmacie.

E’ quindi fondamentale conservare la “vecchia” Tessera – anche se scaduta e non attivata – la cui validità sarà automaticamente prorogata al 31/12/2023: almeno fino a quella data (ulteriori proroghe saranno anche in questo caso decise a livello nazionale) i celiaci potranno continuare a utilizzare i buoni come avvenuto finora, senza neppure la necessità di aggiornare il certificato della Tessera sanitaria o dotarsi di Pin/Puk.

La comunicazione è già stata data dalla Regione alle Associazioni interessate, affinché le indicazioni possano essere diffuse in modo capillare e diretto agli assistiti celiaci.

Tutte le informazioni utili sono a disposizione nella sezione “Celiachia” del Fascicolo sanitario elettronico, tra cui quelle necessarie per l’approvvigionamento dei prodotti senza glutine e per visualizzare il credito disponibile aggiornato e l’elenco delle spese effettuate.

regione.emilia-romagna.it