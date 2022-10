7 e 8 ottobre: puliamo il mondo, puliamo Anzola

“Puliamo il mondo, Puliamo Anzola ” è una iniziativa di educazione e tutela ambientale per un cambiamento di mentalità perchè il nostro ambiente ha bisogno di attenzione e di cura come quella che mettiamo nella cura della nostra casa.

Quest’anno ricorrono i 30 anni dell’iniziativa di Legambiente “Puliamo il mondo”.

Venerdì 7 e sabato 8 ottobre saremo tutti impegnati nell’iniziativa “Puliamo Anzola, Puliamo il mondo”.

Venerdì 7 ottobre dalle ore 10 alle ore 12 le scuole saranno protagoniste: saranno presenti, per le classi primarie, le classi 5 della della Scuola “Caduti per la Libertà” di Anzola e la quarta e la quinta della Scuola Arcobaleno di Lavino di Mezzo. Sarà presente anche una delegazione di ragazzi e ragazze della Scuola secondaria di primo grado “Giovanni Pascoli”.

Sabato 8 ottobre, l’invito è rivolto a tutti i cittadini del territorio , a tutte le Associazioni, che come sempre dimostrano grande rispetto per la tutela dell’Ambiente.

Il ritrovo per Anzola è alla Porta del cuore alle ore 15.

Vi chiediamo di segnalare la Vostra presenza.

L’idea alla base è quella che ottimizzare il tempo utilizzato normalmente per l’allenamento, per fare anche qualcosa di positivo per lo spazio in cui si vive. Chi vi partecipa, infatti, scende in strada munito di sacchi della spazzatura per raccogliere i rifiuti che incontra durante una sessione di fitness o una passeggiata.

Questa nuova tendenza eco-friendly chiamata plogging consiste nel raccogliere i rifiuti che si trovano sul proprio cammino mentre si è impegnati a fare jogging o altre attività sportive all’aria aperta.

Si può fare plogging ovunque e sempre. Anche quando non si fa’ attività fisica.

Plogging è la perfetta unione della parola svedese plocka upp (raccogliere) e dell’inglese jogging e ad inventarla dando vita al trend è stato Erik Ahlström che nel 2016 prima di trasferirsi in una città diversa rispetto a quella in cui risiedeva decise di ripulire l’area nella quale solitamente di allenava.

comune.anzoladellemilia.bo.it