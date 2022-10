Musicisti crevalcoresi alle audizioni di X Factor 2022

Musicisti crevalcoresi in grande spolvero al talent X Factor. La terra emiliano romagnola si rivela ancora una volta come nella migliore tradizione forgiatrice di talenti straordinari. Cinzia Zaccaroni residente ai Ronchi di Crevalcore e il gruppo musicale Disco Club Paradiso con due protagonisti crevalcoresi insieme ad un persicetano, un anzolese, e un centese hanno fatto una performance bellissima a X Factor. I Disco Club Paradiso e Cinzia hanno un’altra cosa in comune oltre alla terra di origine, la scuola di musica di Crevalcore “Giacomo Antonio Perti”. Cinzia insegna canto proprio alla Perti, e i due ragazzi crevalcoresi del gruppo hanno frequentato la scuola. Onore quindi agli artisti, alla scuola Perti, e dalla prossima settimana tutti davanti alla TV per ascoltare i nostri ragazzi.

dal profilo Fb di Marco Martelli