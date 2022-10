Agricoltura, delegazione di cooperative agroalimentari catalane in visita in Emilia-Romagna

È in programma dal 19 al 21 ottobre un tour di visite di una nutrita rappresentanza della Federazione Agricola della Catalogna (FCAC) presso le principali cooperative agroalimentari dell’Emilia Romagna. La delegazione è guidata dal Presidente dell’organizzazione delle cooperative agricole europee Cogeca, il catalano Ramon Armengol, che è in Italia anche per fare il punto con i vertici delle organizzazioni cooperative italiane sull’attualità dei principali dossier politici.

Ad accompagnare la delegazione catalana, Carlo Piccinini e Cristian Maretti, rispettivamente Presidente e Copresidente Alleanza Cooperative Agroalimentari, Leonardo Pofferi, Vice Presidente Cogeca, Simona Caselli, responsabile Affari UE Legacoop Agroalimentare e il presidente di Fedagripesca Confcooperative Emilia Romagna Raffaele Drei.

Nei tre giorni di viaggio, le cooperative catalane faranno visita a sei primarie realtà cooperative dell’Emilia Romagna in rappresentanza delle principali filiere produttive: ortofrutta (Agrintesa, Conserve Italia), vino (Caviro, Cantine Riunite), lattiero-caseario (Granarolo, Caseificio 4 Madonne).

Alina Fiordellisi

Ufficio stampa Alleanza Cooperative Agroalimentari